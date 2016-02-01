Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.4 x 69.6 x 7.9 mm 158.1 x 73.8 x 8.5 mm
Ağırlığı 152 gr 189 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.1" 6.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.1% 84.2%
Ekran Hacmi cm2 98.3 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 577 PPI 529 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Var - IP68 IP68
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7f/1.6
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@120fps1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
Auto HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820/ Exynos 8 Octa 8890 Exynos 9810 Octa
İşlemci 2.3 GHz Mongoose &1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP12 Mali-G72 MP18
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
128 GB
256 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 22 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, apt-X 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25 94
Çıkış Tarihi 20 Mart 2016 01 Mart 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here