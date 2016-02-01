Samsung Galaxy S8 Plus ve Casper VIA P2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|159.5 x 73.4 x 8.1 mm
|150.5 x 74.4 x 8 mm
|Ağırlığı
|173 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.2"
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|84.0%
|69.16%
|Ekran Hacmi
|98.3 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|529 PPI
|277 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Altın
|Siyah, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|20 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.7
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
1.4µm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@60fps
1080p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Snapdragon 835
|MediaTek MT6753
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz
|1.3 GHz ARM Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP20
|Mali-T720 MP3
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3500 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4.2
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|93.75
|75.5
|Çıkış Tarihi
|21 Nisan 2017
|01 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici