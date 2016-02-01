Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Huawei Enjoy 6s
Huawei Enjoy 6s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 159.5 x 73.4 x 8.1 mm 143.5 x 69.9 x 7.6 mm
Ağırlığı 173 gr 138 gr
Ekran Türü Super AMOLED AMOLED
Ekran Boyutu 6.2" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 84.0% 68.7%
Ekran Hacmi 98.3 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 529 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Altın Beyaz, Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@60fps
1080p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP20 Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3500 mAh 3020 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 93.75 71
Çıkış Tarihi 21 Nisan 2017 23 Aralık 2016
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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