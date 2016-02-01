Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8
Casper VIA P2
Casper VIA P2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.9 x 68.1 x 8 mm 150.5 x 74.4 x 8 mm
Ağırlığı 155 gr 163 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.8" 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.6% 69.16%
Ekran Hacmi 84.8 cm2 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 570 PPI 277 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama, Oto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@60fps
1080p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 MediaTek MT6753
İşlemci 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz 1.3 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP20 Mali-T720 MP3
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD 4.2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 91.75 75.5
Çıkış Tarihi 10 Nisan 2017 01 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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