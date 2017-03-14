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Samsung Galaxy S8 ve Huawei P10 Plus karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy S8 ve Huawei P10 Plus karşılaştırması
Samsung Galaxy S8
Huawei P10 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.9 x 68.1 x 8 mm 153.5 x 74.2 x 7 mm
Ağırlığı 155 gr 165 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS-NEO LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.8" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın Seramik Beyaz, Göz kamaştırıcı Mavi, Göz kamaştırıcı Altın, Grafit Siyah, Mistik Gümüş, Gül Altın, Yeşillik
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Var Yok
Ekran/Gövde Oranı 83.6% 73.2%
Piksel Yoğunluğu 570 PPI 534 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.7, otomatik odaklama, Oto HDR 8 MP, f/1.9
Arka Kamera 12 MP, f/1.7, 26mm, faz algılamalı otofokus, OIS, LED flaş 20 MP + 12 MP, f/1.8, OIS, Leica optik, faz algılamalı otofokus, çift LED flaş
Kamera Özellikleri 1/2.5" Sensör boyutu, 1,4 μm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, eşzamanlı 4K video ve 9MP görüntü kaydı, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme tanıma, Otomatik HDR, panorama Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
Video Özellikleri 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR 2160p@30fps, 1080p@60fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz) 8 Çekirdek, (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Mali-G71 MP8
Dahili Hafıza/RAM 64 GB, 4 GB RAM 128/256 GB, 4/6 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü, SpO2, İris Tarayıcı İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Yok Yok
Anakart Exynos 8895 Octa HiSilicon Kirin 960
Batarya 3000 mAh 3750 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Müzik Süresi
Sar Değeri 0.32 W/kg (kafa) - 1.27 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD v5.0, A2DP, LE
Usb Bağlantısı Type-C Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 0
Çıkış Tarihi 10 Nisan 2017 23 Mart 2017
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Liste Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Samsung Galaxy S8 ve Huawei P10 Plus karşılaştırması” Yorumları

    Enver Serter Yazar
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    Huawei 10 nu yeni tanıdım. Birden, aklımı çeldi. Samaung dan özelliklerin bazıları bir tık eksik ama, fiatta Huawei dışardan % 40 daha ucuz alınabilir ve sanırım garantisi Türkiye de geçerli!!!
    ” Huawei” incelemeye değer!!!!

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