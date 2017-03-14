Samsung Galaxy S8 ve Huawei P10 Plus karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|148.9 x 68.1 x 8 mm
|153.5 x 74.2 x 7 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|165 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS-NEO LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.8"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın
|Seramik Beyaz, Göz kamaştırıcı Mavi, Göz kamaştırıcı Altın, Grafit Siyah, Mistik Gümüş, Gül Altın, Yeşillik
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Var
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|83.6%
|73.2%
|Piksel Yoğunluğu
|570 PPI
|534 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/1.7, otomatik odaklama, Oto HDR
|8 MP, f/1.9
|Arka Kamera
|12 MP, f/1.7, 26mm, faz algılamalı otofokus, OIS, LED flaş
|20 MP + 12 MP, f/1.8, OIS, Leica optik, faz algılamalı otofokus, çift LED flaş
|Kamera Özellikleri
|1/2.5" Sensör boyutu, 1,4 μm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, eşzamanlı 4K video ve 9MP görüntü kaydı, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme tanıma, Otomatik HDR, panorama
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
|Video Özellikleri
|2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR
|2160p@30fps, 1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz)
|8 Çekirdek, (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Mali-G71 MP8
|Dahili Hafıza/RAM
|64 GB, 4 GB RAM
|128/256 GB, 4/6 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü, SpO2, İris Tarayıcı
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Anakart
|Exynos 8895 Octa
|HiSilicon Kirin 960
|Batarya
|3000 mAh
|3750 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|0.32 W/kg (kafa) - 1.27 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|v5.0, A2DP, LE
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|0
|Çıkış Tarihi
|10 Nisan 2017
|23 Mart 2017
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Liste
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Enver Serter Yazar
//
Huawei 10 nu yeni tanıdım. Birden, aklımı çeldi. Samaung dan özelliklerin bazıları bir tık eksik ama, fiatta Huawei dışardan % 40 daha ucuz alınabilir ve sanırım garantisi Türkiye de geçerli!!!
” Huawei” incelemeye değer!!!!