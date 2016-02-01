Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8
Xiaomi Redmi Note 4
Xiaomi Redmi Note 4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.9 x 68.1 x 8 mm 151 x 76 x 8.4 mm
Ağırlığı 155 gr 175 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.8" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.6% 72.7%
Ekran Hacmi 84.8 cm2 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 570 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın Gümüş, Gri, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.7f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama, Oto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
1.4µm Piksel 		Faz algılamalı otomatik odaklama
Çift Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR, panorama
Video Çözünürlüğü 2160p@60fps
1080p@120fps		1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Mediatek MT6797 Helio X20
İşlemci 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP20 Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 4100 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 91.75 80
Çıkış Tarihi 10 Nisan 2017 26 Ağustos 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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