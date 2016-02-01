Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.1 x 73.8 x 8.5 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 189 gr 152 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 6.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 84.2% 74.79%
Ekran Hacmi 98.3 cm2 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 529 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.6f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR 		LED flaş
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 9810 Octa Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP18 Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB 		32 GB
64 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3500 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 94 73
Çıkış Tarihi 01 Mart 2018 09 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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