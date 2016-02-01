Samsung Galaxy S9 Plus ve Meizu Pro 7 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.1 x 73.8 x 8.5 mm
|157.3 x 77.2 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|189 gr
|170 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.2"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2960 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|84.2%
|72.9%
|Ekran Hacmi
|98.3 cm2
|88.5 cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|529 PPI
|518 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru
|Siyah, Altın, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.6
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.6
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 9810 Octa
|Mediatek MT6799 Helio X30
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
|2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|10
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72 MP18
|PowerVR 7XTP
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
256 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|6 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3500 mAh
|3500 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|94
|87
|Çıkış Tarihi
|01 Mart 2018
|10 Ağustos 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps
|HSPA, LTE-A
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici