Samsung Galaxy S9 Plus ve Samsung Galaxy Note 4 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.1 x 73.8 x 8.5 mm
|153.5 x 78.6 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|189 gr
|176 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.2"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2960 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|84.2%
|74.2%
|Ekran Hacmi
|98.3 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|529 PPI
|518 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru
|Buz beyazı, Kömür, siyah, bronz altın, Blossom Pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|3.7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.6
|f/1.9
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|1440p@30fps
1080p@60fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.6
|f/2.2
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 9810 Octa
|Qualcomm Snapdragon 805
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
|2.7 GHz Krait 450
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72 MP18
|Adreno 420
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
256 GB
|32 GB
|Ram
|6 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3500 mAh
|3220 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|212 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|94
|71.75
|Çıkış Tarihi
|01 Mart 2018
|11 Ekim 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici