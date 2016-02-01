Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.1 x 73.8 x 8.5 mm 153.5 x 78.6 x 8.5 mm
Ağırlığı 189 gr 176 gr
Ekran Türü Super AMOLED Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 84.2% 74.2%
Ekran Hacmi 98.3 cm2 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 529 PPI 518 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru Buz beyazı, Kömür, siyah, bronz altın, Blossom Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 3.7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.6f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps1440p@30fps
1080p@60fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps		2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 9810 Octa Qualcomm Snapdragon 805
İşlemci 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3 2.7 GHz Krait 450
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP18 Adreno 420
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB 		32 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3500 mAh 3220 mAh
Bekleme Süresi Saat 212 Saat
Konuşma Süresi Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 94 71.75
Çıkış Tarihi 01 Mart 2018 11 Ekim 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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