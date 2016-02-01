Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Sony Xperia Z5 Premium
Sony Xperia Z5 Premium
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.1 x 73.8 x 8.5 mm 154.4 x 75.8 x 7.8 mm
Ağırlığı 189 gr 180 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 6.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel 2160 x 3840 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 84.2% 70.4%
Ekran Hacmi 98.3 cm2 82.4 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 529 PPI 806 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Var
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru Krom, Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.6f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR 		HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 23 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 9810 Octa Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP18 Adreno 430
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB 		32 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3500 mAh 3430 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX v4.1, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 94 83.75
Çıkış Tarihi 01 Mart 2018 10 Aralık 2015
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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