Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.1 x 73.8 x 8.5 mm 151.8 x 75.5 x 7.7 mm
Ağırlığı 189 gr 185 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 6.2" 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 84.2% 80.8%
Ekran Hacmi 98.3 cm2 92.6 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 529 PPI 403 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.6
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps		2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 9810 Octa Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP18 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB 		64 GB
128 GB
256 GB
Ram 6 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3500 mAh 3400 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 94 86
Çıkış Tarihi 01 Mart 2018 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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