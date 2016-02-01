Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9
LG G5
LG G5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147.7 x 68.7 x 8.5 mm 149.4 x 73.9 x 7.7 mm
Ağırlığı 163 gr 159 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.8" 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.6% 70.1%
Ekran Hacmi 84.8 cm2 77.4 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 570 PPI 554 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru Gümüş, Titan, Altın, Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.6f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps		2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 9810 Octa Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
İşlemci 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3 2.15 GHz Kryo &1.6 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP18 Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB 		64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 2800 mAh
Bekleme Süresi Saat 400 Saat
Konuşma Süresi Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX v4.2, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 92.5 79.75
Çıkış Tarihi 01 Mart 2018 23 Nisan 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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