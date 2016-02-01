Samsung Galaxy S9 ve LG G5 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|147.7 x 68.7 x 8.5 mm
|149.4 x 73.9 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|163 gr
|159 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.8"
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2960 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|83.6%
|70.1%
|Ekran Hacmi
|84.8 cm2
|77.4 cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|570 PPI
|554 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru
|Gümüş, Titan, Altın, Pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.6
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.6
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 9810 Octa
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
|2.15 GHz Kryo &1.6 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G72 MP18
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
256 GB
|64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|2800 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|400 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX
|v4.2, A2DP, LE, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|92.5
|79.75
|Çıkış Tarihi
|01 Mart 2018
|23 Nisan 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici