Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147.7 x 68.7 x 8.5 mm 142.4 x 69.6 x 7.9 mm
Ağırlığı 163 gr 152 gr
Ekran Türü Super AMOLED Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.8" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.6% 72.1%
Ekran Hacmi 84.8 cm2 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 570 PPI 577 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Var - IP68
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.6f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps1080p@120fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 9810 Octa Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820/ Exynos 8 Octa 8890
İşlemci 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3 2.3 GHz Mongoose &1.6 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G72 MP18 Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
256 GB 		32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX v4.2, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 92.5 85.25
Çıkış Tarihi 01 Mart 2018 20 Mart 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here