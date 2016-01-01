Samsung Gear S
Samsung Gear S
Samsung Galaxy A5 (2018)
Samsung Galaxy A5 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 39,8 x 58,3 x 12,5 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 67 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 2.0" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 360 x 360 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 53.4% 75.6%
Ekran Hacmi cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 300 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Var IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah , Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa
İşlemci 2 Çekirdek, 1.0 GHz 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 & 6x
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
Ram GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
RGB Işık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 300 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 96 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi- Fi 802.11 b / g / n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 73.5
Çıkış Tarihi 22 Ekim 2014 10 Aralık 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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