Samsung Gear S3 frontier ve Samsung Gear S3 classic karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|49 x 46 x 12.9 mm
|49 x 46 x 12.9 mm
|Ağırlığı
|62 gr
|57 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|1.3"
|1.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|360 x 360 Piksel
|360 x 360 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|48.1%
|48.1%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|278 PPI
|278 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Var - IP68
|Var - IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş
|Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|MP
|MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Arka Kamera
|MP
|MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Video Çözünürlüğü
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7270
|Exynos 7270
|İşlemci
|2 Çekirdek, 1.0 GHz
|2 Çekirdek, 1.0 GHz
|Çekirdek Sayısı
|2
|2
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|4 GB
|4 GB
|Ram
|0.768 GB
|0.768 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Kalp Atış Hızı Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Kalp Atış Hızı Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|380 mAh
|380 mAh
|Bekleme Süresi
|72 Saat
|72 Saat
|Konuşma Süresi
|72 Saat
|72 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2
|v4.2
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|Yok
|Yok
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70
|72.25
|Çıkış Tarihi
|22 Ekim 2016
|22 Ekim 2016
|Sim Kart
|Sim Yok
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Kablosuz şarj
MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC oynatıcı
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
Fotoğraf/Video editörü
|Kablosuz şarj
MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC oynatıcı
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
Ses/video/fotoğraf editörü
Fotoğraf/Video editörü