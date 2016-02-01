Samsung Gear S3 frontier
Samsung Gear S3 frontier
Samsung Gear S3 frontier
Samsung Gear S3 frontier
Tasarım Bilgileri
Boyutları 49 x 46 x 12.9 mm 49 x 46 x 12.9 mm
Ağırlığı 62 gr 62 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 1.3" 1.3"
Ekran Çözünürlüğü 360 x 360 Piksel 360 x 360 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 48.1% 48.1%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 278 PPI 278 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Var - IP68 Var - IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera MP MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera
Arka Kamera MP MP
Arka Kamera Özellikleri
Video Çözünürlüğü

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7270 Exynos 7270
İşlemci 2 Çekirdek, 1.0 GHz 2 Çekirdek, 1.0 GHz
Çekirdek Sayısı 2 2
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 4 GB 4 GB
Ram 0.768 GB 0.768 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Kalp Atış Hızı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var Var
GPS GLONASS GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 380 mAh 380 mAh
Bekleme Süresi 72 Saat 72 Saat
Konuşma Süresi 72 Saat 72 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2 v4.2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Yok Yok

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70 70
Çıkış Tarihi 22 Ekim 2016 22 Ekim 2016
Sim Kart Sim Yok Sim Yok
Bağlantı Hızı
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Kablosuz şarj
MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC oynatıcı
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
Fotoğraf/Video editörü 		Kablosuz şarj
MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC oynatıcı
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
Fotoğraf/Video editörü

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