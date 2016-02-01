Sony XA1 Ultra ve Asus Live karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|165 x 79 x 8.1 mm
|144.5 x 71 x 10 mm
|Ağırlığı
|188 gr
|140 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.0"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|67.2%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın, Pembe
|Rosa, Azul, Sarı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
OIS
1/2.6" sensör
23mm
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|23 MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6757 Helio P20
|Mediatek MT6580
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
|1.3 GHz Cortex-A7
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53)
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880MP2
|Mali-400MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|16 GB
|Ram
|4 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2700 mAh
|2070 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85.25
|0
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|22 Şubat 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 21.1/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok