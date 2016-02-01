Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
Asus Live
Asus Live
Tasarım Bilgileri
Boyutları 165 x 79 x 8.1 mm 144.5 x 71 x 10 mm
Ağırlığı 188 gr 140 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 67.2%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Pembe Rosa, Azul, Sarı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
OIS
1/2.6" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 23 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6757 Helio P20 Mediatek MT6580
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 1.3 GHz Cortex-A7
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53)
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2 Mali-400MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 2700 mAh 2070 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25 0
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017 22 Şubat 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 21.1/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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