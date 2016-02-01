Sony XA1 Ultra ve Asus Zenfone 5 (2018) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|165 x 79 x 8.1 mm
|153 x 75.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|188 gr
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|6.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 2246 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|83.6%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|96.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|18.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|402 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın, Pembe
|Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
OIS
1/2.6" sensör
23mm
|1,12μm piksel
gyro EIS
1/4" sensör
24mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|23 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
PDAF
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6757 Helio P20
|Qualcomm SDM636 Snapdragon 636
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
|Kryo 260
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53)
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880MP2
|Adreno 509
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2700 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 400 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|v5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85.25
|84.25
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|15 Mart 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/100 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici