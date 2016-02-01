Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
Asus Zenfone 5 (2018)
Asus Zenfone 5 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 165 x 79 x 8.1 mm 153 x 75.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 188 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 6.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2246 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 83.6%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 96.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Pembe Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
OIS
1/2.6" sensör
23mm 		1,12μm piksel
gyro EIS
1/4" sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 23 MP 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
PDAF
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6757 Helio P20 Qualcomm SDM636 Snapdragon 636
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 Kryo 260
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53)
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2 Adreno 509
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 2700 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25 84.25
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017 15 Mart 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/100 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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