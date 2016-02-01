Sony XA1 Ultra ve HTC U Ultra karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|165 x 79 x 8.1 mm
|162.4 x 79.8 x 8 mm
|Ağırlığı
|188 gr
|170 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super LCD5
|Ekran Boyutu
|6.0"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|69.1%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|90.3 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|515 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın, Pembe
|Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
OIS
1/2.6" sensör
23mm
|Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|23 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6757 Helio P20
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53)
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880MP2
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2700 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|312 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|26 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85.25
|84.25
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici