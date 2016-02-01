Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
OnePlus 5T
OnePlus 5T
Tasarım Bilgileri
Boyutları 165 x 79 x 8.1 mm 156.1 x 75 x 7.3 mm
Ağırlığı 188 gr 162 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 80.0%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 93.7 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Pembe Slate Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
OIS
1/2.6" sensör
23mm 		1.0µm piksel
EIS
Auto HDR
20mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 23 MP 20 MP
2. Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
27mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6757 Helio P20 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53) 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2 Adreno 540
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
128 GB
Ram 4 GB 8 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 2700 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE 5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25 81.25
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017 20 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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