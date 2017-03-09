Sony XA1 Ultra ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|165 x 79 x 8.1 mm
|151.7 x 75 x 8 mm
|Ağırlığı
|188
|167
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın, Pembe
|Siyah, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|73.5%
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Arka Kamera
|23 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6757 Helio P20
|Exynos 7870 Octa
|İşlemci
|4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53)
|1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880MP2
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|2700 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|21
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|6.4
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|22 Eylül 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Onur Yazar
//
Sony xa 1 ultra çok guzel