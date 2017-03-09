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Sony XA1 Ultra ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması

Cepkolik » Sony XA1 Ultra ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması
Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy J7 Prime
Tasarım Bilgileri
Boyutları 165 x 79 x 8.1 mm 151.7 x 75 x 8 mm
Ağırlığı 188 167
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın, Pembe Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 73.5%
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Arka Kamera 23 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6757 Helio P20 Exynos 7870 Octa
İşlemci 4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2700 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 21
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 6.4
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017 22 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Liste Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Sony XA1 Ultra ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması” Yorumları

    Onur Yazar
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    Sony xa 1 ultra çok guzel

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