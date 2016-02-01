Sony Xperia acro S ve Sony Xperia Z2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|126 x 66 x 11,9 mm
|146.8 x 73.3 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|147 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.3"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|61.3%
|69.3%
|Ekran Hacmi
|cm2
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|342 PPI
|424 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|a:1:{i:0;s:3:"Var";}
|IP58
|Multitouch
|a:1:{i:0;s:14:"Var, 10 Parmak";}
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Siyah, Pembe
|Siyah, Beyaz, Mor
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|2.2 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP, 4000 x 3000 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|20.7 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
1,12μm Piksel
1/2.3" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8260 Snapdragon
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|2 Çekirdek, 1.5 GHz Scorpion
|2.3 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 220
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|16 GB
|Ram
|GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Var, RDS
|Batarya
|1910 mAh
|3200 mAh
|Bekleme Süresi
|310 Saat
|740 Saat
|Konuşma Süresi
|7 Saat
|19 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v3.0, A2DP, EDR
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|67
|Çıkış Tarihi
|24 Ağustos 2012
|23 Nisan 2014
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 14.4/5.76 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Kırılmaya dayanıklı cam
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici