Sony Xperia acro S
Sony Xperia acro S
Sony Xperia Z2
Sony Xperia Z2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 126 x 66 x 11,9 mm 146.8 x 73.3 x 8.2 mm
Ağırlığı 147 gr 163 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.3" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 61.3% 69.3%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 342 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu a:1:{i:0;s:3:"Yok";} Yok
Suya Dayanıklılık a:1:{i:0;s:3:"Var";} IP58
Multitouch a:1:{i:0;s:14:"Var, 10 Parmak";} Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah, Pembe Siyah, Beyaz, Mor

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 2.2 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP, 4000 x 3000 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 20.7 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
1,12μm Piksel
1/2.3" Sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8260 Snapdragon Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 2 Çekirdek, 1.5 GHz Scorpion 2.3 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 220 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var, RDS
Batarya 1910 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi 310 Saat 740 Saat
Konuşma Süresi 7 Saat 19 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v3.0, A2DP, EDR v4.0, A2DP
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 67
Çıkış Tarihi 24 Ağustos 2012 23 Nisan 2014
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 14.4/5.76 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Kırılmaya dayanıklı cam Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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