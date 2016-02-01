Sony Xperia E4 Dual
Sony Xperia E4 Dual
Sony Xperia XA
Sony Xperia XA
Tasarım Bilgileri
Boyutları 137 x 74.6 x 10.5 mm ( 5.39 x 2.94 x 0.41 olarak) 143.6 x 66.8 x 7.9 mm
Ağırlığı 144 gr 137 gr
Ekran Türü IPS kapasitif dokunmatik ekran , 16M renk IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı % 71.8%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya Dayanıklılık Yok
Multitouch Evet , en fazla 4 parmak Var, 4 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah , Beyaz Beyaz, Grafit Siyahı, Kireç Altın, Rose Gold

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP , 2592 1944 х piksel , Otomatik odaklama , LED flaş MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6582 Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci Dört çekirdekli 1.3 GHz Cortex - A7 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali - 400MP2 Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
Ram GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo RDS destekli FM radyo Var, RDS
Batarya mAh 2300 mAh
Bekleme Süresi 552 Saat 603 Saat
Konuşma Süresi 12.4 Saat 10 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi evet Var
Hafıza Kartı 32 GB'a kadar microSD , microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi- Fi 802.11 b / g / n , Wi - Fi Direct , hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.1 , A2DP , apt - X v4.1, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 80.5
Çıkış Tarihi Yakında. 22 Mart 2016
Sim Kart Çift SIM ( Mikro - SIM, çift stand-by ) Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1 / 5.76 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Çizilmeye karşı dayanıklı cam Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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