Sony Xperia E4g
Sony Xperia E4g
Apple iPhone X
Apple iPhone X
Tasarım Bilgileri
Boyutları 137 x 74.6 x 10.5 mm 143.6 x 70.9 x 7.7 mm
Ağırlığı 144 gr 174 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.0" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 1125 x 2436 piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.5 % 82.9%
Ekran Hacmi cm2 84.4 cm2
Ekran Formatı 19.5:9
Piksel Yoğunluğu 234 PPI 458 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah , Beyaz Uzay gri, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 5 MP, 2592 1944 х piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6582 Apple A11 Bionic
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex - A7 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
Çekirdek Sayısı 6
Grafik İşlemcisi Mali - 400MP2 Apple GPU (Üç Çekirdekli)
Dahili Hafıza 64 GB
256 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Face ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 2300 mAh 2716 mAh
Bekleme Süresi 653 Saat Saat
Konuşma Süresi 12.4 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 96.75
Çıkış Tarihi 20 Nisan 2015 03 Kasım 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Çizilmeye karşı dayanıklı cam Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
Seçim Yok 3D Touch Ekran
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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