Sony Xperia L1
Sony Xperia L1
Asus Zenfone Go ZB552KL
Asus Zenfone Go ZB552KL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 74 x 8.7 mm 153.4 x 76.4 x 10.9 mm
Ağırlığı 180 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.6% 71.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 4 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe Kömür Siyahı, İnci Beyaz, Glamour Red, Şeffaf Altın, Glacier Gri, Gümüş Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 24mm Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
32 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 2620 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 639 Saat 480 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX HD 4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78 74.75
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017 20 Mayıs 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here