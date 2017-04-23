Sony Xperia L1
Sony Xperia L1
Sony Xperia T2 Ultra
Sony Xperia T2 Ultra
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 74 x 8.7 mm 165.2 x 83.8 x 7.7 mm
Ağırlığı 180 gr 171 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.6% 71.7%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 245 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 4 Parmak Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe Siyah, Beyaz, Mor

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 1.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 24mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.3
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps, HDR

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T Qualcomm Snapdragon 400
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 Adreno 305
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 2620 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 639 Saat 1046 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX HD v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78 69.25
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017 20 Mayıs 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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