Sony Xperia L1
Sony Xperia L1
Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia XA2 Ultra
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 74 x 8.7 mm 163 x 80 x 9.5 mm
Ağırlığı 180 gr 221 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 6"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.6% 76.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 367 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 4 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe Siyah, Mavi, Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 5 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 24mm OIS
1/2.6" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 Adreno 508
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
64 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2620 mAh 3580 mAh
Bekleme Süresi 639 Saat Saat
Konuşma Süresi 13 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX HD 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78 81.5
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017 15 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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