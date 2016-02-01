Sony Xperia L2 ve Sony Xperia M5 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|150 x 78 x 9.8 mm
|145 x 72 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|178 gr
|142 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.3%
|66.0%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Pembe
|Siyah, Beyaz, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1/4" sensör
|Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|21.2 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
1/3.1" Sensör
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737T
|Mediatek MT6795 Helio X10
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|PowerVR G6200
|Dahili Hafıza
|32 GB
|16 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var, RDS
|Batarya
|3300 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|656 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|12.1 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE, aptX
|v4.1, A2DP, LE, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70
|68.75
|Çıkış Tarihi
|15 Ocak 2018
|30 Eylül 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici