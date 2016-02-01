Sony Xperia L2
Sony Xperia L2
Sony Xperia M5
Sony Xperia M5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150 x 78 x 9.8 mm 145 x 72 x 7.6 mm
Ağırlığı 178 gr 142 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.3% 66.0%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Pembe Siyah, Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1/4" sensör Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 21.2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
1/3.1" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T Mediatek MT6795 Helio X10
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 PowerVR G6200
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 3300 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat 656 Saat
Konuşma Süresi Saat 12.1 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX v4.1, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70 68.75
Çıkış Tarihi 15 Ocak 2018 30 Eylül 2015
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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