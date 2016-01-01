Sony Xperia M2
Sony Xperia M2
Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZ
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.7 x 71.1 x 8.6 mm 146 x 72 x 8.1 mm
Ağırlığı 148 gr 161 gr
Ekran Türü TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.8" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 63.9% 70.9%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 229 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Mor Mineral siyah, Platin, Orman mavi, Derin pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri HDR
1/3" sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (D2303, D2306)
Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 (D2305) 		Qualcomm Snapdragon 820
İşlemci 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A7 2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 305 Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2300 mAh 2900 mAh
Bekleme Süresi 633 Saat 610 Saat
Konuşma Süresi 15 Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.2, A2DP, aptX, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 81.5
Çıkış Tarihi 20 Mayıs 2014 17 Ekim 2016
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2(D2303, D2306)/21.1(D2305)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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