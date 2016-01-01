Sony Xperia T2 Ultra
Sony Xperia T2 Ultra
Asus Zenfone Go ZB552KL
Asus Zenfone Go ZB552KL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 165.2 x 83.8 x 7.7 mm 153.4 x 76.4 x 10.9 mm
Ağırlığı 171 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.7% 71.2%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 245 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Mor Kömür Siyahı, İnci Beyaz, Glamour Red, Şeffaf Altın, Glacier Gri, Gümüş Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1.1 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.3f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps, HDR1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 400 Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A7 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 305 Adreno 306
Dahili Hafıza 8 GB 16 GB
32 GB
Ram 1 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 1046 Saat 480 Saat
Konuşma Süresi 24 Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP 4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69.25 74.75
Çıkış Tarihi 20 Mayıs 2014 20 Mayıs 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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