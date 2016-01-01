Sony Xperia T2 Ultra
Sony Xperia T2 Ultra
Samsung Galaxy S6 edge
Samsung Galaxy S6 edge
Tasarım Bilgileri
Boyutları 165.2 x 83.8 x 7.7 mm 142.1 x 70.1 x 7 mm
Ağırlığı 171 gr 132 gr
Ekran Türü IPS LCD Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.7% 71.7%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 245 PPI 577 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Mor Beyaz İnci, Siyah Safir, Altın Platin, Mavi Topaz, Yeşil Zümrüt

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1.1 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.3f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
OIS
Led flaş
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps, HDR2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 400 Exynos 7420
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A7 4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 305 Mali-T760MP8
Dahili Hafıza 8 GB 32 GB
64 GB
128 GB
Ram 1 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3000 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi 1046 Saat Saat
Konuşma Süresi 24 Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69.25 78
Çıkış Tarihi 20 Mayıs 2014 10 Nisan 2015
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Kablosuz şarj
Qi Kablosuz şarj
Onedrive (115 GB bulut depolama)
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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