Sony Xperia XA Ultra
Sony Xperia XA Ultra
Apple iPhone X
Apple iPhone X
Tasarım Bilgileri
Boyutları 164.2 x 79.4 x 8.4 mm 143.6 x 70.9 x 7.7 mm
Ağırlığı 190 gr 174 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super AMOLED
Ekran Boyutu 6.0" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1125 x 2436 piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 82.9%
Ekran Hacmi cm2 84.4 cm2
Ekran Formatı 19.5:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 458 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Beyaz, Grafit Siyahı, Kireç Altın Uzay gri, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 21.5 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10 Apple A11 Bionic
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
Çekirdek Sayısı 8 6
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 Apple GPU (Üç Çekirdekli)
Dahili Hafıza 16 GB 64 GB
256 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Face ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2700 mAh 2716 mAh
Bekleme Süresi 558 Saat Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, aptX 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.75 96.75
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2016 03 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		3D Touch Ekran
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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