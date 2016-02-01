Sony Xperia XA Ultra
Sony Xperia XA Ultra
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 164.2 x 79.4 x 8.4 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 190 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 74.79%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Grafit Siyahı, Kireç Altın Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 21.5 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
64 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 2700 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi 558 Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, aptX 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.75 73
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2016 09 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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