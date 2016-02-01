Sony Xperia XA Ultra
Sony Xperia XA Ultra
Meizu Pro 7 Plus
Meizu Pro 7 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 164.2 x 79.4 x 8.4 mm 157.3 x 77.2 x 7.3 mm
Ağırlığı 190 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 72.9%
Ekran Hacmi cm2 88.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 518 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Grafit Siyahı, Kireç Altın Siyah, Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 21.5 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10 Mediatek MT6799 Helio X30
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 10
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 PowerVR 7XTP
Dahili Hafıza 16 GB 64 GB
128 GB
Ram 3 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2700 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi 558 Saat Saat
Konuşma Süresi 13 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, aptX 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.75 87
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2016 10 Ağustos 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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