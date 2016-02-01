Sony Xperia XA Ultra ve Meizu Pro 7 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|164.2 x 79.4 x 8.4 mm
|157.3 x 77.2 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|190 gr
|170 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|72.9%
|Ekran Hacmi
|cm2
|88.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|518 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Grafit Siyahı, Kireç Altın
|Siyah, Altın, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|21.5 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|Mediatek MT6799 Helio X30
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|10
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|PowerVR 7XTP
|Dahili Hafıza
|16 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|3 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Batarya
|2700 mAh
|3500 mAh
|Bekleme Süresi
|558 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|13 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE, aptX
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|64.75
|87
|Çıkış Tarihi
|22 Haziran 2016
|10 Ağustos 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE-A
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici