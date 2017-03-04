Sony Xperia XA ve Sony XA1 Ultra karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|143.6 x 66.8 x 7.9 mm
|165 x 79 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|137
|188
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var, 4 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Grafit Siyahı, Kireç Altın, Rose Gold
|Siyah, Beyaz, Altın, Pembe
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|71.8%
|76.1%
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|367 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|16 MP
|Arka Kamera
|13 MP
|23 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|Mediatek MT6757 Helio P20
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53)
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Mali-T880MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|2 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Var
|Batarya
|2300 mAh
|2700 mAh
|Bekleme Süresi
|603
|Konuşma Süresi
|10
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 200 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE, apt-X
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.5
|85.25
|Çıkış Tarihi
|22 Mart 2016
|24 Mayıs 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Fırat Yazar
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Bilgilerde yanlıșlar var… Xa1 ultra modelinde parmak izi okuyucu yok, radyo var…
Selin Polat
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Düzenledik, bilgilendirme için teşekkür ederiz.