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Sony Xperia XA ve Sony XA1 Ultra karşılaştırması

Cepkolik » Sony Xperia XA ve Sony XA1 Ultra karşılaştırması
Sony Xperia XA
Sony Xperia XA
Sony XA1 Ultra
Sony XA1 Ultra
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.6 x 66.8 x 7.9 mm 165 x 79 x 8.1 mm
Ağırlığı 137 188
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var, 4 Parmak Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Grafit Siyahı, Kireç Altın, Rose Gold Siyah, Beyaz, Altın, Pembe
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 71.8% 76.1%
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 367 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Arka Kamera 13 MP 23 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10 Mediatek MT6757 Helio P20
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53)
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
64 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 2300 mAh 2700 mAh
Bekleme Süresi 603
Konuşma Süresi 10
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X v4.2, A2DP, aptX, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 85.25
Çıkış Tarihi 22 Mart 2016 24 Mayıs 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
2 Yorum “Sony Xperia XA ve Sony XA1 Ultra karşılaştırması

    Fırat Yazar
    //

    Bilgilerde yanlıșlar var… Xa1 ultra modelinde parmak izi okuyucu yok, radyo var…

      Düzenledik, bilgilendirme için teşekkür ederiz.

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