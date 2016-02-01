Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia XA2 Ultra
LG V30 Plus
LG V30 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 163 x 80 x 9.5 mm 151.7 x 75.4 x 7.4 mm
Ağırlığı 221 gr 158 gr
Ekran Türü IPS LCD P-OLED
Ekran Boyutu 6" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 81.2%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 537 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın, Gümüş Cloud Gümüş, Moroccan Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri OIS
1/2.6" sensör
23mm 		1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 23 MP 16 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Adreno 540
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		128 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3580 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE 5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.5 87.5
Çıkış Tarihi 15 Ocak 2018 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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