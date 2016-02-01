Sony Xperia XA2 Ultra ve LG V30 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|163 x 80 x 9.5 mm
|151.7 x 75.4 x 7.4 mm
|Ağırlığı
|221 gr
|158 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|P-OLED
|Ekran Boyutu
|6"
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2880 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|81.2%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|537 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Altın, Gümüş
|Cloud Gümüş, Moroccan Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|5 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|OIS
1/2.6" sensör
23mm
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|23 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 508
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|128 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3580 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.5
|87.5
|Çıkış Tarihi
|15 Ocak 2018
|22 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici