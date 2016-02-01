Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia XA2 Ultra
Samsung Galaxy A5 (2018)
Samsung Galaxy A5 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 163 x 80 x 9.5 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 221 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 75.6%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Var
Ön Kamera 16 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.8
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri OIS
1/2.6" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 23 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630 Exynos 7885 Octa
İşlemci Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 & 6x
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508 Mali-G71
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3580 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.5 73.5
Çıkış Tarihi 15 Ocak 2018 10 Aralık 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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