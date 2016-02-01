Sony Xperia XA2 ve General Mobile GM 8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142 x 70 x 9.7 mm
|154.2 x 72.7 x 7.96 mm
|Ağırlığı
|171 gr
|152 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.0%
|74.79%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|282 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi, Siyah, Gümüş, Pembe
|Altın, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|13 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|OIS
1/2.6" sensör
23mm
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|23 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|Cortex-A53
|4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3300 mAh
|3075 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|300 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|75.75
|73
|Çıkış Tarihi
|15 Ocak 2018
|09 Şubat 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici