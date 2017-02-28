Sony Xperia XZ Premium ve LG G6 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156 x 77 x 7.9 mm
|148.9 x 71.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|195 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|2160 x 3840 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Işıklı Krom, Derin Siyah
|Mistik beyaz, astro siyah, buz platin
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Var
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|69.4%
|78.6%
|Piksel Yoğunluğu
|801 PPI
|564 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensör boyutu, 1.12 µm piksel boyutu, 1080p
|5 MP, f/2.2, 1080p
|Arka Kamera
|19 MP, EIS, Faz algılamalı lazer otomatik odaklama, LED flaş
|13 MP (f/1.8, OIS, 3 eksenli) + 13 MP (f/2,4), lazer otofokus, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|1/2.3" sensör boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
|1/3" sensör boyutu, 1,12 μm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR
|Video Özellikleri
|2160p@30fps, 720p@960fps
|2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR,
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)
|4 Çekirdek, (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Adreno 530
|Dahili Hafıza/RAM
|64 GB, 4 GB RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Anakart
|Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
|Batarya
|3230 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|0.23 W/kg (kafa) - 0.15 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|v4.2, A2DP, LE, aptX HD
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|0
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|23 Mart 2017
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Liste
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Taner avcı Yazar
//
Lg g6’da koruma özelliği gerçekten üçmü bir yanlışlık olmasın
Selin Polat
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Gsmarena’ya da baktık gerçekten öyle görünüyor, biz de şaşırdık.