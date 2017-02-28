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Sony Xperia XZ Premium ve LG G6 karşılaştırması

Cepkolik » Sony Xperia XZ Premium ve LG G6 karşılaştırması
Sony Xperia XZ Premium
LG G6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156 x 77 x 7.9 mm 148.9 x 71.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 195 gr 163 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 2160 x 3840 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Işıklı Krom, Derin Siyah Mistik beyaz, astro siyah, buz platin
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Var Var
Ekran/Gövde Oranı 69.4% 78.6%
Piksel Yoğunluğu 801 PPI 564 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensör boyutu, 1.12 µm piksel boyutu, 1080p 5 MP, f/2.2, 1080p
Arka Kamera 19 MP, EIS, Faz algılamalı lazer otomatik odaklama, LED flaş 13 MP (f/1.8, OIS, 3 eksenli) + 13 MP (f/2,4), lazer otofokus, LED flaş
Kamera Özellikleri 1/2.3" sensör boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama 1/3" sensör boyutu, 1,12 μm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR
Video Özellikleri 2160p@30fps, 720p@960fps 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR,

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) 4 Çekirdek, (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 530
Dahili Hafıza/RAM 64 GB, 4 GB RAM 32/64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Yok Var
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
Batarya 3230 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Müzik Süresi
Sar Değeri 0.23 W/kg (kafa) - 0.15 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE v4.2, A2DP, LE, aptX HD
Usb Bağlantısı Type-C Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 0
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017 23 Mart 2017
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Liste Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 Yorum “Sony Xperia XZ Premium ve LG G6 karşılaştırması

    Taner avcı Yazar
    //

    Lg g6’da koruma özelliği gerçekten üçmü bir yanlışlık olmasın

      Gsmarena’ya da baktık gerçekten öyle görünüyor, biz de şaşırdık.

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