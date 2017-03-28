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Sony Xperia XZ Premium ve Samsung Galaxy S8 karşılaştırması

Cepkolik » Sony Xperia XZ Premium ve Samsung Galaxy S8 karşılaştırması
Sony Xperia XZ Premium
Samsung Galaxy S8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156 x 77 x 7.9 mm 148.9 x 68.1 x 8 mm
Ağırlığı 195 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 2160 x 3840 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Işıklı Krom, Derin Siyah Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Var Var
Ekran/Gövde Oranı 69.4% 83.6%
Piksel Yoğunluğu 801 PPI 570 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensör boyutu, 1.12 µm piksel boyutu, 1080p 8 MP, f/1.7, otomatik odaklama, Oto HDR
Arka Kamera 19 MP, EIS, Faz algılamalı lazer otomatik odaklama, LED flaş 12 MP, f/1.7, 26mm, faz algılamalı otofokus, OIS, LED flaş
Kamera Özellikleri 1/2.3" sensör boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama 1/2.5" Sensör boyutu, 1,4 μm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, eşzamanlı 4K video ve 9MP görüntü kaydı, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme tanıma, Otomatik HDR, panorama
Video Özellikleri 2160p@30fps, 720p@960fps 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Exynos 8895 Octa
İşlemci 8 Çekirdek, (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) 8 Çekirdek, (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz)
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 540
Dahili Hafıza/RAM 64 GB, 4 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü, SpO2, İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3230 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Sar Değeri 0.32 W/kg (kafa) - 1.27 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C Type-C
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Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 0
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017 10 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Liste Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Sony Xperia XZ Premium ve Samsung Galaxy S8 karşılaştırması” Yorumları

    Sarper ŞAHİN Yazar
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