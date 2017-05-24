Sony Xperia XZ Premium ve Sony Xperia Z1 Compact karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156 x 77 x 7.9 mm
|127 x 64.9 x 9.5 mm
|Ağırlığı
|195 gr
|137 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|4.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|2160 x 3840 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.4%
|61.8%
|Ekran Hacmi
|82.2 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|801 PPI
|342 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Işıklı Krom, Derin Siyah
|Siyah, Beyaz, Pembe, Kireç
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/3" sensör
22mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|19 MP
|20.7 MP, 5248 х 3936 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
720p@960fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Krait 400
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|64 GB
|Ram
|4 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|3230 mAh
|2300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|600 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|18 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|92.75
|0
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2017
|12 Ocak 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Kırılmaya dayanıklı cam
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici