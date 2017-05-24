Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia Z1 Compact
Sony Xperia Z1 Compact
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156 x 77 x 7.9 mm 127 x 64.9 x 9.5 mm
Ağırlığı 195 gr 137 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 4.3"
Ekran Çözünürlüğü 2160 x 3840 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.4% 61.8%
Ekran Hacmi 82.2 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 801 PPI 342 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Işıklı Krom, Derin Siyah Siyah, Beyaz, Pembe, Kireç

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/3" sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 19 MP 20.7 MP, 5248 х 3936 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@960fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.2 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB
Ram 4 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3230 mAh 2300 mAh
Bekleme Süresi Saat 600 Saat
Konuşma Süresi Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 92.75 0
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017 12 Ocak 2014
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Kırılmaya dayanıklı cam

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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