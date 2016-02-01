Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZ
Casper VIA F2
Casper VIA F2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 72 x 8.1 mm 160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm
Ağırlığı 161 gr 185 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.9% 75.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 268 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Mineral siyah, Platin, Orman mavi, Derin pembe Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 13 MP 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri HDR
1/3" sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 23 MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 820 MediaTek MT6757CD (Helio P25)
İşlemci 2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo 2.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Mali-T880 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 2900 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 610 Saat Saat
Konuşma Süresi 17 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE v4,2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.5 79.25
Çıkış Tarihi 17 Ekim 2016 08 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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