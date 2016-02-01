Sony Xperia XZ
Sony Xperia XZ
Samsung Galaxy Note FE
Samsung Galaxy Note FE
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 72 x 8.1 mm 153.5 x 73.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 161 gr 169 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.9% 79.0%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Mineral siyah, Platin, Orman mavi, Derin pembe Siyah Oniks, Mavi Mercan, Altın Platin, Gümüş Titanyum

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.7
Ön Kamera Özellikleri HDR
1/3" sensör
22mm 		Auto HDR
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 23 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa
İşlemci 2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 2900 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi 610 Saat Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, aptX, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.5 86.25
Çıkış Tarihi 17 Ekim 2016 7 Temmuz 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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