Sony Xperia XZ ve Samsung Galaxy Note FE karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 72 x 8.1 mm
|153.5 x 73.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|161 gr
|169 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.9%
|79.0%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|515 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mineral siyah, Platin, Orman mavi, Derin pembe
|Siyah Oniks, Mavi Mercan, Altın Platin, Gümüş Titanyum
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.7
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
1/3" sensör
22mm
|Auto HDR
22mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|23 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 820
|Exynos 8890 Octa
|İşlemci
|2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 2.3 GHz Mongoose
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Mali-T880 MP12
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|64 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|2900 mAh
|3200 mAh
|Bekleme Süresi
|610 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, aptX, LE
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.5
|86.25
|Çıkış Tarihi
|17 Ekim 2016
|7 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici