Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Compact
Tasarım Bilgileri
Boyutları 129 x 64 x 9.3 mm 135 x 65 x 12.1 mm
Ağırlığı 140 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.6" 5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.7% 73.5%
Ekran Hacmi 58.3 cm2 64.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 319 PPI 483 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Kar Gümüş, Ufuk Mavi, Alacakaranlık Gül Siyah, Beyaz Gümüş, Yosun Yeşili, Mercan Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1/4" sensör
13mm 		1/5" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 19 MP 19 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps		2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 845
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 5408 Adreno 630
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
GALILEO
Radyo Yok Yok
Batarya 2700 mAh 2870 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 77.75 80.25
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017 8 Nisan 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/75 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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