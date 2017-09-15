Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
LG G3
LG G3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148 x 73.4 x 7.4 mm 146.3 x 74.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 155 gr 149 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6% 75.3%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 82.2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Sıcak Gümüş, Venüs Pembe, Aylık Mavi Metallic Siyah, Silk Beyaz, Shine Altın, Moon Violet, Burgundy Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 2.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1/3" sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 19 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2700 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 553 Saat
Konuşma Süresi Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 83.25 74.5
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 20 Haziran 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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