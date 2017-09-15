Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia C
Sony Xperia C
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148 x 73.4 x 7.4 mm 141.5 x 74.2 x 8.9 mm
Ağırlığı 155 gr 153 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6% 65.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 220 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Sıcak Gümüş, Venüs Pembe, Aylık Mavi Siyah, Beyaz, Mor

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP MP
Ön Kamera Özellikleri 1/3" sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 19 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Mediatek MT6589
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A7
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 PowerVR SGX544
Dahili Hafıza 64 GB
Ram 4 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2700 mAh 2390 mAh
Bekleme Süresi Saat 605 Saat
Konuşma Süresi Saat 12 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 83.25 0
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 30 Temmuz 2013
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/11.5 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Var

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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