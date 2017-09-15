Sony Xperia XZ1 ve Sony Xperia C karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|148 x 73.4 x 7.4 mm
|141.5 x 74.2 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|153 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.6%
|65.6%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|220 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Sıcak Gümüş, Venüs Pembe, Aylık Mavi
|Siyah, Beyaz, Mor
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|MP
|Ön Kamera Özellikleri
|1/3" sensör
22mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|19 MP
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Mediatek MT6589
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A7
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|PowerVR SGX544
|Dahili Hafıza
|64 GB
|Ram
|4 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|2700 mAh
|2390 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|605 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|12 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|83.25
|0
|Çıkış Tarihi
|15 Eylül 2017
|30 Temmuz 2013
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|HSPA 42.2/11.5 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Var
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici