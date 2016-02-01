Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia Z5 Compact
Sony Xperia Z5 Compact
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148 x 73.4 x 7.4 mm 127 x 65 x 8.9 mm
Ağırlığı 155 gr 138 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 4.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6% 68.9%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 56.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 323 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 IP68
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Sıcak Gümüş, Venüs Pembe, Aylık Mavi Beyaz, Grafit Siyahı, Sarı, Mercan

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 5.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1/3" sensör
22mm 		HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 19 MP 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
Coğrafi etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo 4x 1.5 GHz Cortex-A53 & 4x 2 GHz Cortex-A57
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 430
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Beidou
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2700 mAh 2700 mAh
Bekleme Süresi Saat 520 Saat
Konuşma Süresi Saat 14.5 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE v4.1, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 83.25 82
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 10 Ekim 2015
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (E5803), LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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