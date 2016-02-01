Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 72 x 11.1 mm 158.2 x 77.9 x 7.3 mm
Ağırlığı 198 gr 188 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 67.7%
Ekran Hacmi 83.8 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Yeşil, Kül Pembesi Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Ön Kamera Özellikleri gyro EIS
1/5" sensör 		Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 19 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 845 Apple A10
İşlemci 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 630 PowerVR Series7XT Plus
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
128 GB
256 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya mAh 2900 mAh
Bekleme Süresi Saat 384 Saat
Konuşma Süresi Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.75 92.25
Çıkış Tarihi 8 Nisan 2018 22 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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