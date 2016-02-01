Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
Apple iPhone X
Apple iPhone X
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 72 x 11.1 mm 143.6 x 70.9 x 7.7 mm
Ağırlığı 198 gr 174 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1125 x 2436 piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 82.9%
Ekran Hacmi 83.8 cm2 84.4 cm2
Ekran Formatı 18:9 19.5:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 458 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var, 10 Parmak Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Yeşil, Kül Pembesi Uzay gri, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Ön Kamera Özellikleri gyro EIS
1/5" sensör 		Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 19 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 845 Apple A11 Bionic
İşlemci 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
Çekirdek Sayısı 8 6
Grafik İşlemcisi Adreno 630 Apple GPU (Üç Çekirdekli)
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
256 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Face ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya mAh 2716 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.75 96.75
Çıkış Tarihi 8 Nisan 2018 03 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		3D Touch Ekran
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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