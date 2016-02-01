Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
LG V10
LG V10
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 72 x 11.1 mm 159.6 x 79.3 x 8.6 mm
Ağırlığı 198 gr 192 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 70.8%
Ekran Hacmi 83.8 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Yeşil, Kül Pembesi Uzay Siyah, Beyaz Luxe, Modern Bej, Ocean Blue, Opal Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 5 MP 5 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri gyro EIS
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 19 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
İşlemci 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold 4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.82 GHz Cortex-A57
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 630 Adreno 418
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
RGB Işık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 150 Saat
Konuşma Süresi Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE v4.1, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.75 75.25
Çıkış Tarihi 8 Nisan 2018 30 Ekim 2015
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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